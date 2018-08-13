Застройщик ЖК "Мякинино парк" планирует построить детский сад для 325 воспитанников и школу на 850 учеников, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, детский сад планируются ввести в эксплуатацию даже раньше первых корпусов — летом 2021 года, а школа запланирована к открытию на 2023 год.
"Примечательно, что строительство таких важных инфраструктурных объектов не оставят "на потом", а будут возводить параллельно с жильем", — отметил председатель Комитета.
Как сообщили "Правде.Ру", жилой комплекс возводится на берегу Москва-реки, в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе, вблизи Мякининской поймы. Общая площадь жилья в проекте составит 180 000 кв. метров и будет реализована в три очереди. Инвестором проекта является ГК "ПИК".
Ранее "Правда.Ру" писала, что на территории, созданной естественной средой и водоемами, инвестор обустроит место для отдыха жителей будущего жилого комплекса - два пляжа и пристань. Помимо этого, на косе в окружении воды расположится бульвар с прогулочной зоной. Также планируется установить четыре остановки общественного транспорта.
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