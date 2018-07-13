Станцию метро "Беломорская" откроют к концу года — Хуснуллин

Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро планируется завершить до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работы идут в хорошем темпе. Единственная сложность в том, что "Беломорская" строится в условиях действующей линии.

"Нам дают работать только два часа в день и два часа в ночь. Мы обратились с просьбой увеличить окно работы ночью хотя бы до четырех часов", - добавил заммэра.

Напомним, что станция метро "Беломорская" строится с южной стороны одноименной улицы у пересечения с ул. Смольная. В начале 2017 года был определен подрядчик строительства станции.

Станция "Беломорская" возводится на действующем участке зеленой ветки между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино".

Ранее сообщалось, что в этом году в столице планируется открыть более 20 станции метро. Восемь из них уже запущены, в том числе первый участок Большой кольцевой линии метро.