Программа реновации стартовала в Южном Бутове

Два жилых дома на юго-западе столицы переданы под переселение в рамках программы реновации жилья, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам заместителя руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрея Валуя, с 14-го июля начнется заселение двух домов по адресам: ул. Изюмская, д. 55, корп. 1 и д. 49, корп. 2 в районе Южное Бутово. "Сюда переедут жильцы трех трехэтажных домов послевоенного периода постройки", - отметил А. Валуй.

По его словам, новостройки предназначены для жителей 96 квартир из сносимых домов по ул. Краснолиманская. "Центр информирования по переселению расположен на первом этаже первого корпуса дома 55 на ул. Изюмская. Выдача смотровых ордеров начнется завтра, 14 июля", -сказал А. Валуй.

Он добавил, что новые дома разной этажности построены с применением новейших технологий. "Созданы комфортные условия для проживания маломобильных людей, подъезды оборудованы подъемниками и лифтами. Отделка квартир выполнена в соответствии с утвержденными ранее требованиями", — подчеркнул А. Валуй.

Ранее сообщалось, что в ЮЗАО подобрано 36 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 году по ней предполагается расселить 5 171 дом, где проживают около 1 млн человек.