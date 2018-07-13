Лидером по объему предложения в Москве на сегодняшний день является район Раменки Западного административного округа, сообщает ЦИАН. Здесь сосредоточено 5,36% от общего количества реализуемых в столице квартир и апартаментов.
Как отмечают аналитики, на столичном рынке недвижимости сегодня в продаже представлено свыше 100 тыс. квартир и апартаментов, как в строящихся домах, так и на вторичном рынке жилья.
По оценке ЦИАН, на долю десяти районов с самыми большими объемами предложения приходится без малого 35% от общего количества квартир и апартаментов, реализуемых как в старой Москве. так и в присоединенных территориях.
Первое место по объему предложения занял район Раменки. Здесь сосредоточено 5,36% от общего количества реализуемых в столице квартир и апартаментов. Причем три четверти этого объема относится ко вторичному рынку — 75,6%.
"Серебро" достается Пресненскому району Центрального административного округа. Здесь доля новостроек в структуре предложения значительно выше — 42,9%.
3 место занимает район Некрасовка на юго-востоке столицы. Основной объем предложения в этом районе относится к жилым комплексам, возводимым на территории бывших Люберецких полей аэрации — "Некрасовка-Парк" и "Некрасовка". За счет этого почти 80% квартир предлагается в новостройках, к вторичному рынку относится только 22,1% предложения.
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