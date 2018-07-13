Insigma и BOSCO Casa займутся коллаборацией

Группа компаний Insigma и BOSCO Casa приступили к реализации проекта ORDYNKA by BOSCO Casa, расположенного в центре Москвы на ул. Малая Ордынка, 25. Компании предлагают своим клиентам проект класса Deluxe не только с отделкой, но и с декором от BOSCO Casa, которая сотрудничает с ведущими мировыми брендами.

Коллаборация двух брендов - это новый виток на рынке элитной недвижимости, основанный на многолетней практике ГК Insigma и BOSCO. Основной идеологией проекта ORDYNKA by BOSCO Casa и сотрудничества является стремление сэкономить время клиента, чтобы он мог после ввода в эксплуатацию дома в кратчайшие сроки заехать и наслаждаться своей новой жизнью. После покупки клиент имеет возможность сразу начать отделку, а команда профессионалов BOSCO Casa поможет ему реализовать задачу декора под ключ, оснастив квартиру всем необходимым.

«Для BOSCO Casa это первое сотрудничество в таком контексте. Мы уверены в успехе данного проекта, рады нашему партнерству и с удовольствием предложим его клиентам Bosco - заявил Михаил Куснирович, председатель совета директоров группы Bosco di Ciliegi».

Как отметил Алексей Ржевцев, генеральный директор ГК Insigma, аналогов такого предложения на московском рынке нет. «Персонализированное предложение и квартира полностью под ключ - это новый тренд на рынке элитной недвижимости. Особенностью такого предложения является абсолютно гибкий подход, как к отделке с учетом индивидуальных потребностей, так и декора. Таким образом, пользуясь стандартным инструментарием по отделке клиент получает возможность на этапе строительства решить все необходимые задачи по оформлению квартиры. Такое предложение на рынке - это действительно ново».

ORDYNKA - это собрание клубных домов, совмещающее в себе все преимущества жизни в центре столицы и уют загородного дома. В основе архитектурной концепции гармонично переплелись стили сразу трех эпох: - от реконструированных особняков XIX столетия до современных зданий XXI века. Проект из семи домов класса Deluxe рассчитан на 46 квартир, 16 пентхаусов и 22 апартамента. Три особняка состоящие из 5 апартаментов, уникальны тем, что их можно объединить в единую резиденцию. Расположенные на первых этажах апартаменты имеют собственное патио.

На сегодняшний день объем инвестиций в проект составляет 4 млрд рублей и, возможно, в дальнейшем он превысит 5 млрд рублей. Финансовым партнером проекта ORDYNKA, ввод в эксплуатацию которого планируется в I квартале 2020 года, является Сбербанк России. Генподрядчиком проекта является SVARGO group. Минимальная цена на квартиры составляет 39 млн 300 тыс. рублей, а на апартаменты - 30 млн 792 тыс. рублей. Стоимость лота без отделки составляет от 400 тыс. рублей за кв.м в апартаментах и от 535 тыс. рублей в квартирах. Цены отличаются в зависимости от объекта. Например, цена 1 кв.м в пентхаусе может в итоге стоить 1 млн. рублей.