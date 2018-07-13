Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Insigma и BOSCO Casa займутся коллаборацией

Экономика » Недвижимость

Группа компаний Insigma и BOSCO Casa приступили к реализации проекта ORDYNKA by BOSCO Casa, расположенного в центре Москвы на ул. Малая Ордынка, 25. Компании предлагают своим клиентам проект класса Deluxe не только с отделкой, но и с декором от BOSCO Casa, которая сотрудничает с ведущими мировыми брендами.

Коллаборация двух брендов - это новый виток на рынке элитной недвижимости, основанный на многолетней практике ГК Insigma и BOSCO. Основной идеологией проекта ORDYNKA by BOSCO Casa и сотрудничества является стремление сэкономить время клиента, чтобы он мог после ввода в эксплуатацию дома в кратчайшие сроки заехать и наслаждаться своей новой жизнью. После покупки клиент имеет возможность сразу начать отделку, а команда профессионалов BOSCO Casa поможет ему реализовать задачу декора под ключ, оснастив квартиру всем необходимым.

«Для BOSCO Casa это первое сотрудничество в таком контексте. Мы уверены в успехе данного проекта, рады нашему партнерству и с удовольствием предложим его клиентам Bosco - заявил Михаил Куснирович, председатель совета директоров группы Bosco di Ciliegi».

Как отметил Алексей Ржевцев, генеральный директор ГК Insigma, аналогов такого предложения на московском рынке нет. «Персонализированное предложение и квартира полностью под ключ - это новый тренд на рынке элитной недвижимости. Особенностью такого предложения является абсолютно гибкий подход, как к отделке с учетом индивидуальных потребностей, так и декора. Таким образом, пользуясь стандартным инструментарием по отделке клиент получает возможность на этапе строительства решить все необходимые задачи по оформлению квартиры.  Такое предложение на рынке - это действительно ново».

ORDYNKA - это собрание клубных домов, совмещающее в себе все преимущества жизни в центре столицы и уют загородного дома. В основе архитектурной концепции гармонично переплелись стили сразу трех эпох: - от реконструированных особняков XIX столетия до современных зданий XXI века. Проект из семи домов класса Deluxe рассчитан на 46 квартир, 16 пентхаусов и 22 апартамента. Три особняка состоящие из 5 апартаментов, уникальны тем, что их можно объединить в единую резиденцию. Расположенные на первых этажах апартаменты имеют собственное патио.

На сегодняшний день объем инвестиций в проект составляет 4 млрд рублей и, возможно, в дальнейшем он превысит 5 млрд рублей. Финансовым партнером проекта ORDYNKA, ввод в эксплуатацию которого планируется в I квартале 2020 года, является Сбербанк России. Генподрядчиком проекта является SVARGO group. Минимальная цена на квартиры составляет 39 млн 300 тыс. рублей, а на апартаменты - 30 млн 792 тыс. рублей. Стоимость лота без отделки составляет от 400 тыс. рублей за кв.м в апартаментах и от 535 тыс. рублей в квартирах. Цены отличаются в зависимости от объекта. Например, цена 1 кв.м в пентхаусе может в итоге стоить 1 млн. рублей.

 

Позовут ли Игнашевича в сборную тренером, знает Черчесов Позовут ли Игнашевича в сборную тренером, знает Черчесов

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы квартиры цена квартиры элитное жилье новостройки Москвы
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Политика
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Формула небес
Форд, Пуговкин и другие ловили момент
Читательский топ
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Все спасенные из пещеры дети заражены
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
В Китае найдена угроза для всего живого на Земле
Новости Все >
Названы пять чисел, которые помогают добиться успеха
СМИ Китая: наши беспилотники берут даже США, но только не русские
Почему США мечтают видеть Грузию в НАТО
Быть не мальчиком но мужем: народный мэр Севастополя призывает губернатора к здравомыслию
Германию поразила повальная мода на гопников
Абрамович "отметил" проблемы с британской визой покупкой пентхауса в Лондоне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО

В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.

Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Все спасенные из пещеры дети заражены
Происшествия
Все спасенные из пещеры дети заражены
Политика
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Общество
Испугались народа: власти тайно меняют пенсионную реформу
Политика
Кремль: Путин понимает, что пенсионная реформа крушит его рейтинг

Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.

Кремль: Путин понимает, что пенсионная реформа крушит его рейтинг
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Политика
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Белоруссия
В Белоруссии организовали движение за запрет георгиевских лент
Политика
Кремль боится: из-за пенсий народ восстанет и сорвет выборы
Общество
Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма

"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.

Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма
Россияне требуют национализации и раскулачивания олигархов
Общество
Россияне требуют национализации и раскулачивания олигархов
Общество
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
Политика
Кремль боится: из-за пенсий народ восстанет и сорвет выборы
Соломон Соловьев Форд, Пуговкин и другие ловили момент Соломон Соловьев Марк Глухов Google лишит работы таксистов Марк Глухов Айдын Мехтиев "План Маршалла" Китая – угроза для России и США? Айдын Мехтиев
Комментарии
Минздрав признал: Москва становится городом СПИДа
Как власть лжет о пенсионной реформе
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Латышку хотят линчевать за рассказ о хорошем СССР
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Дожили: за критику пенсионной реформы депутатам грозит тюрьма
За москвичами будут следить даже в автобусах
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Трамп сделал сенсационные заявления о Крыме, Путине и НАТО
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
"План Маршалла" Китая – угроза для России и США?
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Власти придумали новый налог для каждого гражданина
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО

Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.

Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Ближний Восток
Перекроет ли Иран Ормузский пролив?
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
Евросоюз
Что скрывает под бикини Тереза Мэй
В Софии обсудили мировые гибридные войны
Мир
В Софии обсудили мировые гибридные войны
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Мир
США предлагают НАТО оплатить их исключительность
Западу надо стереть хорошее о России
Мир
Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался