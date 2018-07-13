Вместо монорельса могут запустить трамвай, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса. Решение по реконструкции подвесной линии будет принято через три месяца.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, разработка технического задания для реконструкции монорельса уже ведется.
"Есть несколько вариантов развития, и один из них — запуск полноценного трамвая по этой линии. Пока мы считаем, во что это обойдется и в какой срок можно это сделать", -отметил М. Хуснуллин.
По словам главы стличного стройкомплекса, оценка завершится через три месяца, тогда и будет принято окончательное решение о судьбе монорельса.
Ранее сообщалось, что группа архитекторов разработала предложения по реконструкции монорельса и созданию на его основе благоустроенного парка с подвесным бассейном, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками, амфитеатром, кафе и оранжереями.
Напомним, единственная в Москве линия монорельса была запущена в ноябре 2004 года. Она соединяет станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ". Длина линии — 4,7 км.
С открытием в сентябре 2016 года трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском Московского центрального кольца пассажиропоток на монорельсовой дороге снизился на треть.
С начала этого года монорельс перевели в туристический режим. В среднем интервалы между поездами выросли до 15-30 минут в зависимости от времени суток.
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