Судьбу монорельса решат осенью — Хуснуллин

Вместо монорельса могут запустить трамвай, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса. Решение по реконструкции подвесной линии будет принято через три месяца.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, разработка технического задания для реконструкции монорельса уже ведется.

"Есть несколько вариантов развития, и один из них — запуск полноценного трамвая по этой линии. Пока мы считаем, во что это обойдется и в какой срок можно это сделать", -отметил М. Хуснуллин.

По словам главы стличного стройкомплекса, оценка завершится через три месяца, тогда и будет принято окончательное решение о судьбе монорельса.

Ранее сообщалось, что группа архитекторов разработала предложения по реконструкции монорельса и созданию на его основе благоустроенного парка с подвесным бассейном, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками, амфитеатром, кафе и оранжереями.

Напомним, единственная в Москве линия монорельса была запущена в ноябре 2004 года. Она соединяет станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ". Длина линии — 4,7 км.

С открытием в сентябре 2016 года трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском Московского центрального кольца пассажиропоток на монорельсовой дороге снизился на треть.

С начала этого года монорельс перевели в туристический режим. В среднем интервалы между поездами выросли до 15-30 минут в зависимости от времени суток.