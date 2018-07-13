Центр Москвы лидирует по сделкам с апартаментами

Наибольшее число сделок с апартаментами и студиями приходится на Центральный округ столичного мегаполиса, сообщает bnMAP. pro.

Как отмечают эксперты, центр Москвы лидирует не только по количеству подписанных договоров (с января по май текущего года в ЦАО была заключена 531 сделка), но и по общей площади лотов.

По данным bnMAP. pro.Также в пятерку самых популярных округов у покупателей апартаментов входят СВАО, где был подписан 461 договор, САО, в котором заключено 314 сделок, ЗАО, где с января по май 2018 г. было куплено 183 апартамента и СЗАО с показателем 128 сделок.

Компания "БЕСТ-Новострой" приводит данные рынку столичных апартаментов: во втором полугодии 2018 года вышло 18 новых проектов. В это число вошли также уже реализуемые жилые комплексы, в которых стартовали продажи апартаментов.

Тем не менее, общий объем экспозиции на столичном рынке апартаментов за прошедшие полгода сократился на 7% — сегодня к продаже предлагается 9116 лотов, в то время как на начало года (по итогам 2017-го) этот показатель составлял 9853 шт.

Аналитики отмечают, что во всех сегментах отмечена положительная ценовая динамика. В частности, средняя цена метра в апартаментах комфорт- и элит-класса выросла на 5% относительно конца 2017 года. В проектах бизнес-класса за тот же период метр подорожал на 3%, а самый значительный прирост зафиксирован в сегменте "премиум" — здесь средняя цена квадрата увеличилась на 13%.

По прогнозам экспертов "БЕСТ-Новострой", в следующем полугодии активность девелоперов по выводу на рынок новых проектов продолжится, что, несомненно, несколько скорректирует средние показатели ценообразования в отдельных классах и округах.