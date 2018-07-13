"Вторичка" ближнего Подмосковья перестала дешеветь

Средняя удельная цена предложения в Подмосковье находится на уровне весны 2012 года и совпадает с данными шестилетней давности, сообщает компания "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

Как отмечают эксперты, за полгода рынок вторичной недвижимости Подмосковья стабилизировался. Средняя цена кв. метра в июне составила 79,88 тыс. рублей, объем предложения — 51,2 тыс. квартир. Доля нового предложения достигла 25% и вернулась на уровень активных месяцев после праздничного затишья.

По данным ГК "МИЭЛЬ", в отличие от ближнего, средний и дальний пояса Московской области в первом полугодии по-прежнему дешевели — с начала года зафиксировано падение цен примерно на 2%. При этом средняя цена квадратного метра по всей области сократилась за полгода на 1,3%, а по отношению к маю на 0,6%, и составляет в июне 79,88 тыс. рублей.

По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Татьяны Саксонцевой, остановка падения цен и сокращение дисконта в ближнем Подмосковье — факторы, которые позволяют осторожно говорить о стабилизации ситуации в области. Однако предпосылок для заметного роста стоимости жилья мы по-прежнему не видим".

Наибольшая средняя стоимость квадратного метра снова фиксируется в западных районах Подмосковья, которые расположены рядом с Москвой — это значение составляет 99 тыс. рублей за кв. метр. Самым бюджетным по-прежнему остается юго-восточное направление — средняя цена метра там составляет 44,2 тыс. рублей, сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

По итогам полугодия доля ипотечных сделок составила 53%, что на 4% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. "Такой небольшой прирост объясняется тем, что ипотечных сделок в Подмосковье было довольно много и до снижения процентной ставки по ипотеке, — подчеркнула Татьяна Саксонцева. — Кроме того, в Подмосковье сумма кредита не столь высока, как в Москве, и снижение ипотечных ставок за год не стимулирует рост сделок на рынке в той степени, как в столице".