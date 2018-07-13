Москва благоустроит 30 км набережных

В Москве разрабатывают проекты благоустройства и развития более 30 км новых набережных, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, проекты находятся в разной стадии работ. Где-то разрабатывается проектная документация, а где-то, как, например, на "Зиле", уже идет строительство.

Он подчеркнул, что работы по благоустройству и развитию прибрежных зон Москвы-реки ведутся как за счет бюджета, так и на средства инвесторов.

По планам городских властей, ближайшие годы набережные Москвы-реки и расположенные рядом территории станут одними из центральных площадок для девелопмента.

"Мировой опыт показывает, что развитие набережных повышает качество городской среды, делает город более интересным и привлекательным", — отметил С. Кузнецов.

Главный архитектор добавил, что потенциал развития прибрежных зон в российской столице очень высок. "Если во всем мире плотность застройки и заселенности набережных велика, и по мере удаления от воды она падает, то в Москве ситуация обратная. Это дает основание полагать, что в ближайшие годы здесь будут появляться новые интересные проекты", — добавил главный архитектор столицы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что недавно на территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне открыта пешеходная набережная длиной около 700 метров. В будущем она будет продлена еще на 700-750 метров. На новом участке расположится филиал яхт-клуба. По мере развития нового жилого квартала, строящегося рядом, вдоль пешеходной набережной появятся кафе и рестораны, площадки для отдыха и спорта.