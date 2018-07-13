Пешеходная набережная появилась в Нагатинском затоне

На территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне открыта пешеходная набережная длиной около 700 метров, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, набережная была благоустроена в рамках инвестиционного проекта за счет инвестора реорганизации промзоны, компании "Речников инвест". Стоимость работ составила около 300 млн рублей.

Он подчеркнул, что по мере развития нового квартала, строящегося рядом, вдоль пешеходной набережной появятся кафе и рестораны. Также здесь размещаются площадки для отдыха и спорта, детские площадки, рыбацкие мостки, велосипедные и пешеходные дорожки.

"В будущем она будет продлена еще на 700-750 метров. На новом участке расположится филиал яхт-клуба с возможностью швартовки судов, а также появится маяк", — добавил С. Кузнецов. По его словам, на всем протяжении набережной высажены деревья, разбиты клумбы и цветники.

Как отмечается в сообщении, проектом развития территории завода предусмотрено строительство квартала на 3,8 тыс. жителей, включающего объекты коммерческой недвижимости, социальной инфраструктуры и паркинги. Инвестиции в первую фазу проекта реорганизации составили около 18 млрд рублей.