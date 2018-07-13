Москва разрешила продажи в ЖК "Полярная 25" по ДДУ

Застройщик жилого комплекса "Полярная 25" может открыть продажи по договорам долевого участия (ДДУ) в корпусе 1, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, комитет одобрил реализацию гражданам по ДДУ корпуса 1 по адресу: г. Москва, Полярная ул., д. 27, к. 4, входящего в состав ЖК "Полярная 25", выдав заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС).

Как отмечается в сообщении, застройщиком жилого комплекса "Полярная 25" выступает АО "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций" (ПАО "Группа Компаний ПИК").

В состав комплекса в районе Южное Медведково войдут несколько жилых корпусов, два детских сада на 220 мест каждый, общеобразовательная школа на 1100 мест и два многоуровневых паркинга на 300 машино-мест каждый.

На территории комплекса будет создана безбарьерная среда, а также обустроены дворы без машин, с детскими площадками и зелеными зонами. В строительстве в данный момент находятся два жилых корпуса — 1.1. и 1.2.

В настоящее время Комитет рассматривает 43 заявки на получение ЗОС. По итогам первого полугодия 2018 года в Москомстройинвест поступило 243 заявления на предоставление ЗОС. Из них положительное решение было принято по 119 заявкам, отказано в выдаче ЗОС по 71 заявлению, отказано в приеме документов по 18 заявлениям, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Напомним, что согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

Сегодня в столице действуют около 120 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на сумму порядка 1,1 трлн рублей.