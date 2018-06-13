Россия и Казахстан одобрили единые нормы BIM

План работы Подкомиссии по развитию нормативно-технической базы в области технологии информационного моделирования в строительстве на 2018 год утвержден на третьем заседании Базовой организации государств-участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе, сообщает Минстрой России.

Мероприятие прошло 8-9 июня в г. Душанбе. В нем приняли участие 50 представителей национальных органов исполнительной власти в сфере строительства и подведомственных им организаций Таджикистана, Казахстана, Киргизии и России.

Эксперты Российской Федерации и Республики Казахстан представили участникам единый подход к развитию нормативно-технической базы в области BIM.

Участники заседания решили дополнить словарь BIM-терминологии совместными исследованиями в направлении семантического описания набора наиболее часто употребляемых терминов в строительстве и разработки межгосударственных стандартов в области BIM на основе национальных, действующих в России и Казахстане.

Напомним, что Базовая организация была создана на базе подведомственного Минстрою России ФАУ "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" ("ФЦС") для решения вопросов формирования общей, полноценной, профессиональной среды в сфере технического нормирования, отвечающей национальным интересам каждого государства и обеспечивающей надежность и безопасность строительных объектов, доступность экономического сотрудничества в сфере строительства.

В сообщении Минстроя подчеркивается, что необходимость в такой структуре была связана с тем, что за последние годы в государствах-участниках СНГ наметились существенные расхождения в подходах к строительному нормированию, которые способны в будущем создать неоправданные барьеры в экономическом сотрудничестве.