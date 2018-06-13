Утвержден новый свод правил по проектированию автономных источников теплоты (крышных, встроенных и пристроенных котельных), интегрированных в жилые и общественные здания, сообщает пресс-служба Минстроя России.
Новые правила применяются при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении как основного здания, так и его источника отопления, говорится в документе.
В документе прописаны требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям интеграции автономных источников теплоснабжения, к их основному и вспомогательному оборудованию, к водно-химическому режиму работы, топливоснабжению, трубопроводам и арматуре.
Кроме того, положениями нового свода правил установлены требования к системам подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания, электроснабжению и электрооборудованию, энергетической эффективности, к обеспечению надежности источников тепла, а также требования к строительству в особых природных условиях.
Утвержденные требования относятся к жилых зданиям высотой до 75 м, общественных зданий высотой до 55 м, а также сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отмечается в сообщении Минстроя.
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