Половина первичной "загородки" находится в 40-80 км от МКАД

В настоящее время в предложении на первичной "загородке" Московской области находится 62,3 тыс. объектов. По данным агентства ИНКОМ-Недвижимость, самая значительная часть лотов — 44% — расположена на удалении 40-80 км от МКАД.

Бывший лидер — зона до 40 км от Москвы — сейчас обладает только 36% объектов, что на 9 п.п. меньше, чем ранее. Наконец, 20% загородного предложения сегодня сосредоточено на расстоянии свыше 80 км — это на 6 п.п. больше, чем в 2013 году, отмечает ИНКОМ-Недвижимость.

Спрос на подмосковную "загородку" на расстоянии до 40 км от столицы за пять лет снизился на 18 п.п., в зоне 40-80 км он вырос на 15 п.п., восточные направления отбирают лидерство у западных.

По мнению аналитиков, как предложение, и продажи сдвинулись за этот срок на восток области, оставляя позади популярную Новую Ригу. Они также отдалились от Москвы: на расстоянии до 40 км от столицы объем предложения сократился на 9 п.п., спроса — на 18 п.п.

Эксперты отмечают, что около 80% лотов на всех направлениях по-прежнему не отвечает запросам покупателей, а до 50% продаж на востоке обеспечивают жители близлежащих городов.

Изменились и лидирующие по числу лотов направления. Пять лет назад на первом месте в этом списке находилось Новорижское шоссе (с 12% предложения), затем шло Новорязанское (11%), а замыкало топ-3 Волоколамское направление (10%). Сегодня Новую Ригу с 9% объектов в экспозиции со значительным отрывом обошло Новорязанское шоссе — у него 16% предложения. Наконец, 8% загородного ассортимента расположено на Симферопольском направлении.

По словам руководителя офиса "Новослободское" Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Алексея Сенчука, на Новорязанском шоссе преобладают дешевые участки без подряда (УБП), и их число растет.

"Предложение на Новой Риге в зоне до 40 км от Москвы представлено в основном коттеджами и таунхаусами, свыше этого расстояния превалируют УБП. Похожая ситуация с Симферопольским шоссе, также там много "советских" дач", — подчеркнул Алексей Сенчук.