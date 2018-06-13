Минстрой изменит систему нормирования очистки сточных вод

Минстрой России разработал проекты документов, уточняющих систему нормирования очистки сточных вод. Предлагается ввести новые критерии качества стоков, синхронизированные с мировыми стандартами, сообщает пресс-служба ведомства.

Подготовленные документы корректируют систему нормирования качества сточных вод. В частности, в отношении промышленных сточных вод будут действовать более жесткие стандарты очистки, тогда как к централизованным системам водоотведения будет применяться более мягкое технологическое нормирование, основанное на наилучших доступных технологиях.

Чтобы стимулировать водоканалы строить современные очистные сооружения, для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты к оплате за негативное воздействие на водные объекты. Помимо этого будет введен особый порядок зачета указанной платы в счет средств, потраченных на реализацию водоохранных мероприятий, говорится в сообщении Минстроя.

Предлагается также для каждой категории водных объектов установить четкие технологические показатели очистки сточных вод. Это позволит обеспечить надлежащую охрану водных объектов и оптимизирует затраты на строительство и модернизацию очистных сооружений.

По словам заместителя главы Минстроя России Андрея Чибиса, принятие поправок позволит проводить нормирование сточных вод соответственно их типу и применять при этом реальные для достижения технологические нормативы, рассчитанные исходя из наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод.

"В целом эти изменения в законодательстве будут способствовать реализации майских указов Президента Российской Федерации в части экологии", — подчеркнул Андрей Чибис.