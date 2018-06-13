Водопровод по проекту "Реформа ЖКХ в России" завершен в Туле

В Туле закончено строительство объектов водоснабжения и водоотведения по проекту "Реформа ЖКХ в России". Остальные объекты данного проекта в Оренбурге и Саранске находятся на завершающей стадии, сообщает пресс-служба Минстроя России.

К таким выводам пришли эксперты Всемирного банка по результатам рабочего визита в Россию в рамках поддержки проекта "Реформа ЖКХ в России". Встреча прошла в Минстрое России при участии директора Департамента финансов Сергея Баринова.

Как сообщает пресс-служба Минстроя, международные эксперты посетили Тулу, Оренбург и Саранск и в целом позитивно оценили качество подготовки объектов. В Туле объекты реализованы полностью, а в Оренбурге и Саранске находятся на завершающей стадии.

В Саранске возникли затруднения на последнем этапе при строительстве новой линии очистных сооружений, там намечается продление срока реализации контракта. Для получения согласия на заключение дополнительного соглашения подрядчику необходимо будет предоставить детальное обоснование и дать гарантии, что новое соглашение будет выполнено полностью и в срок, отмечается в сообщении.

Проект "Реформа ЖКХ в России" финансируется в соответствии с заключенным соглашением между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Для участия в нем было отобрано 10 муниципальных образований: Братск, Тула, Набережные Челны, Чебоксары, Новокуйбышевск, Нефтеюганск, Волжский, Саранск, Оренбург, Иваново.

В рамках проекта выполняются работы по реконструкции тепловых сетей, канализационных очистных сооружений, строительству водозабора и комплекса сооружений по обработке осадков, по установке автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах. Большая часть объектов проекта уже успешно реализована, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.