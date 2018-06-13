Совет главных архитекторов регионов открылся в Кисловодске

Современные технологии и архитектурное наследие как творческая основа генофонда актуального российского градостроительного ландшафта стали темой 42-го заседания Совета главных архитекторов регионов, который открылся в Кисловодске и продлиться до 10 июня, сообщает пресс-служба Минстроя России.

В Совете принимают участие 180 специалистов из регионов страны, а также иностранные эксперты. Глава Минстроя Владимир Якушев направил в адрес участников приветственное письмо, котором отметил, что сообщество главных архитекторов регионов и муниципальных образований России может служить ярчайшим примером профессиональной работы каждого на общий конечный результат

В этом году Совету, созданному в 1998 году под эгидой Российской академии архитектуры и строительных наук и Союза архитекторов России, исполнится 20 лет. "Все эти годы Совет решает важнейшие задачи развития городской среды. Архитектурная парадигма XXI века — это города нового поколения, отвечающие всем требованиям инновационного жизнеобеспечения, но вместе с тем максимально сохраняющие свою идентичность, комфортные и дружелюбные по отношению к человеку", — подчеркнул Владимир Якушев.

В рамках пленарного заседания участники обсудили лучшие практики развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия, особенности нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности, а также вопросы создания современной комфортной городской среды.

"Сегодня строится много зданий, которые портят городскую среду. Особенно это критично в небольших городах, где с возведением одного неправильного дома может быть потеряна историческая панорама, — отметил Председатель Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин. — Крайне важно следить за деталями, не нарушая масштаб и идентичность российских городов".

В планах участников форума — посещение Железноводска и Ессентуков, анализ градостроительного развития городов-курортов Ставрополья, а также участие в мастер-классах урбанистов из Нидерландов и Швеции.