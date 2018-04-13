Бюджет покупки элитного жилья Москвы вырос на 25%

В I квартале 2018 года бюджет сделки на вторичном рынке элитного жилья Москвы вырос на 25%. По данным аналитиков Top Brokers Alliance, за первые три месяца 2018 года на элитной "вторичке" столицы было продано 49 лотов на общую сумму 168 млн долларов США.

Средняя реализованная площадь элитного жилья по результатам I квартала 2018 года составила 202,9 кв.м, что на 9% выше, чем в I квартале 2017 года (185,5 кв.м). Еще более существенный рост за отчетный период показал средний бюджет сделок, который составил 3,4 млн долларов США, что на 25% выше аналогичного показателя 2017 года (2,7 млн долларов США), отмечают эксперты.

По данным Top Brokers Alliance, средневзвешенная цена проданной квартиры составила 16 868 долларов США за квадратный метр, что превысило показатели 2017 года на 14% (было — 14 812 долларов США за кв.м). Наибольшее количество сделок за отчетный период традиционно было заключено в районе Хамовники (24%), на втором месте оказались Патриаршие пруды (14%), а третье поделили между собой Остоженка и Плющиха (по 12%).

Квартира минимальной площади — 60 кв.м — была реализована в ЖК "Итальянский квартал" (Новослободский район). Бюджет покупки составил 626 087 долларов США. Квартира с наибольшим метражом была продана на Патриарших прудах: ее площадь составила 687 кв.м, а стоимость — 13 740 000 долларов США, сообщает Top Brokers Alliance.