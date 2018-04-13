По итогам первого квартала 2018 года доля ипотечных сделок в новостройках Москвы возросла почти до 40%, сообщает компания Est-a-Tet. По сравнению с 2015 годом количество сделок по ипотеке увеличилось втрое.
Аналитики связывают это с понижением ипотечных ставок и спросом на современное жилье. Прошлогодние прогнозы о снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 7,25% оправдались, и сегодня доля ипотечных сделок доходит почти до 40% от общего числа заключенных договоров долевого участия. На вторичном рынке продажи по ипотеке еще больше, и составляют 56% от общего количества сделок, отмечает Est-a-Tet.
По итогам первых трех месяцев 2018 года объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы составил 45,6 тыс. лотов в 686 корпусах суммарной площадью 3,2 млн кв.м. По данным Est-a-Tet, новый объем предложения преимущественно состоит из бизнес-класса. Его доля составляет 51%. Далее идут апартаменты — 19,8%, а также комфорт-класс и элита.
Среди главных драйверов спроса на московскую недвижимость эксперты выделяют прежде всего снижение ставок по ипотеке, транспортную доступность, приемлемые цены, возросший интерес у покупателей из регионов, а также уровень комфорта предлагаемого жилья, в том числе чистовую отделку квартир в новостройках.
Одним из самых благоприятных факторов на рынке недвижимости Москвы аналитики компании Est-a-Tet называют ценовую стабилизацию на протяжении последних двух лет. Все корректировки цены квадратного метра в новостройках находятся в пределах 5% в год, квартальные изменения в пределах 2-3%. На фоне большого объема предложения относительно стабильная цена и высокий спрос свидетельствуют о соответствии ценового уровня ожиданиям большинства покупателей.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?