Доля сделок по ипотеке составляет 40% "первички" в Москве

По итогам первого квартала 2018 года доля ипотечных сделок в новостройках Москвы возросла почти до 40%, сообщает компания Est-a-Tet. По сравнению с 2015 годом количество сделок по ипотеке увеличилось втрое.

Аналитики связывают это с понижением ипотечных ставок и спросом на современное жилье. Прошлогодние прогнозы о снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 7,25% оправдались, и сегодня доля ипотечных сделок доходит почти до 40% от общего числа заключенных договоров долевого участия. На вторичном рынке продажи по ипотеке еще больше, и составляют 56% от общего количества сделок, отмечает Est-a-Tet.

По итогам первых трех месяцев 2018 года объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы составил 45,6 тыс. лотов в 686 корпусах суммарной площадью 3,2 млн кв.м. По данным Est-a-Tet, новый объем предложения преимущественно состоит из бизнес-класса. Его доля составляет 51%. Далее идут апартаменты — 19,8%, а также комфорт-класс и элита.

Среди главных драйверов спроса на московскую недвижимость эксперты выделяют прежде всего снижение ставок по ипотеке, транспортную доступность, приемлемые цены, возросший интерес у покупателей из регионов, а также уровень комфорта предлагаемого жилья, в том числе чистовую отделку квартир в новостройках.

Одним из самых благоприятных факторов на рынке недвижимости Москвы аналитики компании Est-a-Tet называют ценовую стабилизацию на протяжении последних двух лет. Все корректировки цены квадратного метра в новостройках находятся в пределах 5% в год, квартальные изменения в пределах 2-3%. На фоне большого объема предложения относительно стабильная цена и высокий спрос свидетельствуют о соответствии ценового уровня ожиданиям большинства покупателей.