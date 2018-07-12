Дом для переселенцев построен в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске введен в эксплуатацию дом, построенный в рамках реализации адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 — 2019 годы", сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.

По словам главы подмосковного стройкомплекса Руслана Тагиева, областным министерством выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного в городе Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, дом 22.

"143 человека переедут в 3-этажный жилой дом с современными комфортными условиями", — подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья.

Всего, по словам Руслана Тагиева, в Волоколамске будет расселено 2365 кв.м аварийного жилья. Тем самым будет выполнена программа на 2018 год.

Сообщается, что застройщиком многоквартирного дома выступила компания ООО "ЖБИ-3".

Ранее "Правда.Ру" писала, что до конца этого года в России действует программа расселения аварийного жилья (признанного таковым до 2012 года) на основе софинансирования со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ и регионов - с 2014 года власти занимались расселением 11,2 млн кв.м аварийного жилья, общий бюджет программы составил 576,7 млрд руб.