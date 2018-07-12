Жильцы «хрущевок» в Измайлове переедут в новостройку

Участники программы реновации — жители домов 3 и 5 на ул. Константина Федина — получили квартиры в доме 62б на ул. 5-я Парковая, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, большинство выбрало равнозначное жилье. Часть жителей решили доплатить за квартиры с большим количеством комнат и заключили соответствующие договоры с Московским фондом реновации жилой застройки.

Сообщается, что процесс переселения в Восточном округе стартовал в феврале этого года. Он также идет в Западном и Северо-Восточном округах. В ЗАО в новые квартиры готовы переехать 345 семей, в СВАО — 231.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, 100% жильцов первых расселяемых домов в Восточном округе, 82% граждан в ЗАО и 84% москвичей в СВАО уже дали согласие на переезд в новостройки.

"Это говорит о высокой продуктивности программы и об отношении самих москвичей к ней", -подчеркнул министр правительства Москвы.

Всего по программе реновации жилье с отделкой комфорт-класса получат 350 тысяч семей — более 1 млн москвичей, отмечается в сообщении. Новые дома находятся рядом со старыми пятиэтажками. Все социальные и бытовые учреждения, к которым привыкли горожане, будут неподалеку.

Напомним, в столице утверждено 242 стартовые площадки по программе реновации с градостроительным потенциалом почти 3,6 млн кв.м жилья. Это список неокончательный и будет дополняться.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.