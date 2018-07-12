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Источник Правда.Ру

Рейтинг частных усадеб России возглавил дом на Рублевке

Экономика » Недвижимость

Рейтинг субъектов российской федерации по максимальной площади выставленных на продажу частных домов возглавила усадьба на Рублевке, сообщает компания ЦИАН.  

Как отмечают эксперты, далеко не во всех российских регионах можно найти частные дома площадью более тысячи квадратных метров — в 53 субъектах федерации таких больших усадеб в продаже вообще не представлено.

По данным ЦИАН, в диапазоне от 1000 кв. м до 1500 кв.м можно приобрести частные усадьбы в 12 регионах, площадью свыше полутора и до двух тысяч "квадратов" — еще в 11. И только в восьми регионах предлагаются коттеджи площадью более 2 тыс. кв.м.

В рейтинг российских регионов по самой большой площади реализуемых частных домовладений вошли субъекты, максимум в которых варьируется от 1400 кв.м до 5500 кв.м.

Первое место рейтинга самых больших домовладений России достается Московской области и коттеджу площадью 5500 кв.м в Одинцовском районе на Рублево-Успенском шоссе. В усадьбе, построенной в стиле hi-tech, один только гараж занимает больше тысячи "квадратов". По сути он представляет собой выставочное пространство с панорамным остеклением, на котором можно разместить коллекцию эксклюзивных автомобилей и мотоциклов. Паркинг оборудован лифтом для автотехники. В доме есть винная комната, spa-центр, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр. Эта резиденция обойдется в 1,87 млрд рублей.

Второе место достается столице. Здесь на территории Новой Москвы можно приобрести усадьбу площадью 3147 кв.м. Дом является копией Елагина дворца — летней императорской резиденции в Санкт-Петербурге. Только в данном случае речь идет об увеличенной копии, которая превосходит первоисточник по площади. Усадьба продается без внутренней отделки "всего" за 249,78 млн рублей.

"Бронза" у Тюменской области, где самая большая усадьба, выставленная на продажу, имеет площадь 1262 кв.м, а вместе со втором домом и домом охраны — 2,46 тыс. кв.м. Первый особняк построен в стиле шале и полностью приспособлен для проживания. Второй — это дом в викторианском стиле под отделку. Также на территории расположен спортивный комплекс площадью почти 3 тыс. "квадратов", не учтенный в "общем зачете". Резиденция выставлена на продажу за полмиллиарда рублей.

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Темы рейтинг недвижимость строительство частные усадьбы Российские регионы
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