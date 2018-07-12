Число сделок в "Москва-Сити" выросло в 4 раза

Количество сделок c жильем и апартаментами в "Москва-Сити" в первом полугодии выросло в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает компания Point Estate.

Эксперты отмечают, что объем первичного предложения делового центра за прошедшие 6 месяцев увеличился на треть. Только за 2 квартал 2018 г. в "Москва-Сити" прошла 391 сделка, что почти в 3 раза превышает показатель 1 квартала 2018 г.

По данным Point Estate, средний бюджет сделок по итогам 1 полугодия 2018 г. составил 36,4 млн рублей, средняя цена квадратного метра составила 422 тыс. рублей. Покупки совершались в Минимальный бюджет покупки — 14 млн рублей, максимальный — 171 млн рублей.

Динамика количества сделок на первичном рынке ММДЦ "Москва-Сити", шт.

По словам генерального директора компании Point Estate Тимура Сайфутдинова, рост количества сделок объясняется повышенным интересом покупателей к этой модной и современной локации, а также увеличением объемов предложения, а следовательно, возможности выбора.

"В конце 2017 г. на рынок "Москва-Сити" вышел первый жилой комплекс с квартирами — CAPITAL TOWERS, а в начале 2018 г. открылись продажи в башне №1 в ЖК NEVA TOWERS", — подчеркнул Тимур Сайфутдинов.

По итогам 1 полугодия 2018 г. объем первичного предложения в ММДЦ "Москва-Сити" составил 1 394 квартиры и апартаментов в 7 комплексах, или 166,5 тыс. м2. Объем предложения за полугодие вырос на 32 % — в основном за счет открытия продаж в башне №1 и выхода нового пула апартаментов в башне №2 ЖК NEVA TOWERS.

Динамика объема первичного предложения в ММДЦ "Москва-Сити"

В компании Point Estate добавили, что в предложении первичного рынка представлены жилые апартаменты в башнях "IQ Квартал", "Империя", "Меркурий Сити Тауэр", "Око", "Башня Федерация: Восток", NEVA TOWERS и квартиры в ЖК Capital Towers.