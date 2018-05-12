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Песчаный пляж и искусственные острова появятся на юго-востоке Москвы в 2019 году

Экономика » Недвижимость

Работы по благоустройству территории вокруг Черного озера на юго-востоке Москвы планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу.

"Концепция благоустройства Черного озера в районе Некрасовка на юго-востоке города предполагает организацию шести различных функциональных зон вокруг озера, в том числе песчаного пляжа, спортивного парка и строительство искусственных островов ", — сообщил М. Хуснуллин.

Он отметил, что около озера будет обустроен городской "Urban парк", где планируется проводить ярмарки и различные фестивали. Также рядом будут обустроены детские игровые площадки, кафе, беседки, пункты проката велосипедов и роликов, а также специальные площадки для выгула и тренировки собак.

Проект также предусматривает организацию спортивного парка с беговыми дорожками и крытым павильоном для занятий физкультурой."Непосредственно на берегу будет организован песчаный пляж с беседками, лежаками, зонтиками, пирсами и открытым летним бассейном длинной 25 метров", — сообщил заммэра.

На другом берегу озера планируется разместить "Парк на холмах", на территории которого появятся игровая поляна, смотровая площадка-пирс и мостики для рыбалки. Рядом предусмотрено расположение пешеходного бульвара с площадками для тихого отдыха, гамаками, беседками и крытыми павильонами. "Изюминкой" проекта станет "Парк-Архипелаг", то есть цепочка искусственных островов, пересекающих озеро и связанных между собой пешеходным маршрутом.

Как рассказал Марат Хуснуллин, проект благоустройства территории вокруг озера будет готов осенью этого года, а завершить работы по созданию парковой зоны предполагается в 2019 году. Общая протяженность веломаршрута вокруг озера составит около 5 км, а благоустроенной набережной — 2,4 км. При этом площадь благоустройства вокруг Черного озера составит порядка 18 га.

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Темы пляж МОсква острова Некрасовка недвижимость строительство благоустройство
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