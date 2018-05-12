Метродепо "Лихоборы" построили на севере Москвы

Завершены работы по строительству электродепо "Лихоборы", необходимого для обслуживания поездов "салатовой" линии метро. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в субботу.

"В настоящий момент строительство депо завершено, в скором времени объект будет введен в эксплуатацию. Сейчас завершается благоустройство прилегающей к депо территории, а также и проводятся комплексные испытания всех систем", — рассказал М. Хуснуллин.

По его словам, сегодня состоялся пуск тестового поезда в электродепо "Лихоборы". "Поезд прошел путь от электродепо "Печатники" до станции метро "Люблино", а затем по "салатовой" ветке до станции "Окружная" и оттуда в депо "Лихоборы", — отметил М. Хуснуллин.

Как пояснил глава стройкомплекса, запуск поезда позволил протестировать пути. Поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе нового депо. Электродепо "Лихоборы" — это целый комплекс из 38 зданий и сооружений. В депо будет осуществляться ремонт и техобслуживание подвижного состава Люблинско-Дмитровскй линии метро. Депо сможет принимать 32 состава для ночного отстоя и 10 составов на ремонт и мойку.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в столице предполагается построить и запустить три электродепо для обслуживания поездов метро — "Лихоборы" для Люблинско-Дмитровской линии, "Солнцево" для Калининско-Солнцевской линии и "Руднево" для Кожуховской линии.