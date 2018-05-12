Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Метродепо "Лихоборы" построили на севере Москвы

Экономика » Недвижимость

Завершены работы по строительству электродепо "Лихоборы", необходимого для обслуживания поездов "салатовой" линии метро. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в субботу.

"В настоящий момент строительство депо завершено, в скором времени объект будет введен в эксплуатацию. Сейчас завершается благоустройство прилегающей к депо территории, а также и проводятся комплексные испытания всех систем", — рассказал М. Хуснуллин.

По его словам, сегодня состоялся пуск тестового поезда в электродепо "Лихоборы". "Поезд прошел путь от электродепо "Печатники" до станции метро "Люблино", а затем по "салатовой" ветке до станции "Окружная" и оттуда в депо "Лихоборы", — отметил М. Хуснуллин.

Как пояснил глава стройкомплекса, запуск поезда позволил протестировать пути. Поезд успешно прошел по запланированному маршруту и встал на отстой в ремонтном корпусе нового депо. Электродепо "Лихоборы" — это целый комплекс из 38 зданий и сооружений. В депо будет осуществляться ремонт и техобслуживание подвижного состава Люблинско-Дмитровскй линии метро. Депо сможет принимать 32 состава для ночного отстоя и 10 составов на ремонт и мойку.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в столице предполагается построить и запустить три электродепо для обслуживания поездов метро — "Лихоборы" для Люблинско-Дмитровской линии, "Солнцево" для Калининско-Солнцевской линии и "Руднево" для Кожуховской линии.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Лихоборы метродепо недвижимость строительство Московское метро
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Как осуществляется политическая цензура в "Фейсбуке"
Прошлое
Людоеды остались на совести европейцев
Необычная неделя
"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Арменом Гаспаряном
Читательский топ
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Какие ошибки в трудовой книжке лишат будущей пенсии
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Новости Все >
ОНК Москвы добивается медпомощи заключенным
"Эти люди полетят со мной?": дочь олигарха ужаснулась эконом-классу в самолете
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Кремль ответил Чечне о бессрочном правлении Путина
СМИ "назначили" Кудрина главой Счетной палаты
Китай лишился "Евровидения" из-за нелюбви к ЛГБТ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море

США понесли второе существенное поражение в войне за свое мировое влияние после крымского референдума. И если первое было нанесено Россией, то второе - Китаем. Противоракетная оборона этой страны теперь контролирует Южно-Китайское море...

Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Политика
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Общество
Какие ошибки в трудовой книжке лишат будущей пенсии
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"

Случившееся – первый известный случай потери данного зенитного ракетно-пушечного комплекса в Сирии.

СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Мир
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Шоу-бизнес
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Мир
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы обезвредили группу злоумышленников, планирующих совершить теракт на шествии "Бессмертного полка" в Москве.

Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Экономика
Минфин предложил забрать миллиарды у пенсионеров и инвалидов
Экономика
Пекин сделал вид, что Трампа не существует. Остальные задумались
Игорь Буккер Людоеды остались на совести европейцев Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 11.05 эксцентричны Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Лондон попросит прощения у Москвы Любовь Степушова
Комментарии
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Кремль ответил Чечне о бессрочном правлении Путина
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Китай лишился "Евровидения" из-за нелюбви к ЛГБТ
Японцы отправили иностранных практикантов на радиоактивную "Фукусиму"
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты

Судебная машина в США над физическими лицами и компаниями, в том числе российскими, якобы пытавшимися повлиять на выборы в США, набирает обороты. Подробности...

"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался