Космическая аллея украсит жилой комплекс в Химках

В подмосковных Химках на территории жилого комплекса "Солнечная система" появится сиреневая аллея "Пятьдесят оттенков космоса", сообщает разработчик дизайн-проекта озеленения — компания Urban Group.

В рамках концепции, в основу которой положена тема космоса, будет создана "зеленая" пешеходная улица с редкими сортами сирени и цветущими кустарниками, высаженными в форме созвездий и галактик.

Проект будет реализован в сотрудничестве с крупнейшими российскими питомниками. Открытие аллеи запланировано на июнь 2018 года. В настоящее время уже ведутся работы по подготовке почвы к высадке растений, отмечает Urban Group.

"Мы долго разрабатывали концепцию проекта и смогли найти уникальные композиционные решения, которые обладают несомненными эстетическими достоинствами. Кроме того, они помогают раскрыть и донести важную патриотическую идею и еще раз напомнить о подвигах прославленных космонавтов нашей страны", — отметил PR-директор компании Urban Group Олег Быков.

Ранее в 2016 году в городском округе Химки в жилом комплексе "Солнечная система" была открыта памятная доска великому космонавту Герману Титову и единственная в Подмосковье улица, названная в его честь.