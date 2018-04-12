Элитные новостройки снизили цену на 14%

Средняя цена квадратного метра в элитных новостройках Москвы за год снизилась на 14% и составила 630 тыс. руб. По данным компании Point Estate, в среднем квартиры и апартаменты предлагались на продажу за 75 млн руб. ($1,3 млн).

По мнению экспертов, снижение произошло из-за выхода нового, более дешевого предложения. Средняя цена предложения элитных новостроек по итогам 1 квартала 2018 г. составила 630 тыс. руб. за кв. м. Это на 5% меньше, чем в конце 2017 г., и на 14% меньше, чем в 1 квартале 2017 г. Долларовый эквивалент цены составил $11 040 за кв. м (по среднему курсу доллара ЦБ РФ за март 2018 г. — 57,06 руб. за доллар).

Средний бюджет предложения в 1 квартале 2018 г. составил 75 млн руб., или $1,3 млн, снизившись относительно конца 2017 г. на 5% в рублях и 3% — в долларах. Квартиры в среднем предлагались на продажу за 86,5 млн руб. ($1,5 млн), апартаменты — за 64,9 млн руб. ($1,1 млн).

Самая дешевая элитная недвижимость в 1 квартале 2018 г. предлагалась на продажу за 14,4 млн руб. — апартаменты в комплексе Cvet 32. Самые дорогие квартиры в 1 квартале 2018 г. продавались в районе "Патриаршие пруды" (часть Пресненского района). Квадратный метр здесь оценивался в среднем в 1 738 тыс. руб., квартира или апартаменты в элитной новостройке — 376 млн руб., сообщает Point Estate.