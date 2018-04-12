Предложение "первички" бизнес-класса и массового жилья сравнялось

В I квартале 2018 года объем предложения в московских новостройках бизнес-класса впервые с 2014 года сравнялся с количеством квартир, представленных в жилых комплексах массового сегмента, сообщает компания "Метриум".

Как отмечают аналитики, еще год назад рынок новостроек эконом- и комфорт-класса превосходил по своему объему бизнес-класс на 53%, но в 2017 году разрыв начал стремительно сокращаться. По итогам I квартала 2018 года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы было представлено порядка 17 тыс. квартир. За этот же период объем предложения в эконом- и комфорт-классе достиг 17,8 тыс. единиц.

По данным компании "Метриум", в I квартале 2018 года средняя стоимость первичного жилья бизнес-класса в Москве достигла 225,5 тыс. рублей за кв.м, что на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Между тем в массовом сегменте средний "квадрат" подорожал до 151,8 тыс. рублей, что на 2% больше, чем год назад.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, В середине 2000-х годов жилье массового сегмента было расположено преимущественно за МКАД и за доступными квадратными метрами покупателям приходилось ехать в ближнее Подмосковье. С началом кризиса в 2014 году ситуация изменилась. С приходом Собянина был взят курс на освоение бывших промзон, так как крупных свободных площадок практически уже не осталось, а точечная застройка была признана нежелательной практикой. Обширное пространство промзон позволило создавать очень масштабные проекты. В итоге именно это и привело к перераспределению объема предложения в столице в пользу массовых новостроек, отметила М. Литинецкая.