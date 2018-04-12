Фонд реновации провел тендеры на проектирование домов на 5,2 млрд рублей

Московский фонд реновации жилой застройки с конца прошлого года провел 80 тендеров более чем на 5,2 млрд руб. на проектирование домов для расселения жителей пятиэтажек, пишет газета "Коммерсант".

Суммарная площадь домов, для которых выбраны проектировщики, составила 1,4 млн кв.м. Основным подрядчиком на проектирование домов для жителей снесенных хрущевок стало АО "Москапстрой" — оно получило проекты на 1,185 млрд руб. Также в числе крупных подрядчиков ООО "МФС-ПИК" — оно получило тендеры на общую сумму 662,2 млн руб., ООО "ПИК-Проект" — на 635,2 млн руб., ООО "Проектное бюро Апекс" — на 574,4 млн руб. Контракты стоимостью 555,3 млн руб. будут заключены с ООО "А-Проект.к", сообщает "Коммерсант".

Программа реновации была утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом. Столичные власти скорректировали правила распределения квартир по программе реновации, издав в конце марта 2018 года постановление 219-ПП. Оно дополняет полномочия оператора программы, столичного фонда реновации: у него появляется возможность предоставлять переселенцам взамен сносимого жилья квартиры с большей общей, но меньшей жилой площадью.