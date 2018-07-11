Объем предложения в новостройках бизнес-класса Москвы сократился на 4,2%, сообщает компания "Метриум". Средняя цена предложения увеличилась на 1,1%.
По данным "Метриум", по итогам первого полугодия 2018 года рынок жилья бизнес-класса пополнился 8 жилыми комплексами. В первом квартале 2018 года стартовали продажи в 7 проектах: Filicity, Freedom, Crystal, "Лобачевского 120", "Небо", "Береговой", "Аалто".
По мнению аналитиков, выход новых проектов и очередей внес коррективы в структуру предложения. По итогам полугодия лидирующую позицию по объему квартир занял САО (20,6%). На втором и третьем местах — ЗАО (18,8%) и СЗАО (18,0%).
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Структура предложения по округам г. Москвы (проекты)
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Структура предложения по округам г. Москвы (квартиры)
Эксперты отмечают, что более половины экспонируемых квартир представлено в корпусах на этапе монтажа и в зданиях, находящихся на стадии проведения отделочных работ — 34,2% (+3,2 п.п. к 4 кв. 2017) и 31,4% (-9 п.п.) соответственно.
Заметно выросла доля лотов в домах, уже получивших разрешение на ввод в эксплуатацию (+4,2 п.п.) — до 18,4%. Наименьший объем квартир реализуется в новостройках на начальном этапе строительства — 16,0% (+1,5 п.п.), сообщает "Метриум".
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