Новостройки бизнес-класса сократили объем на 4%

Объем предложения в новостройках бизнес-класса Москвы сократился на 4,2%, сообщает компания "Метриум". Средняя цена предложения увеличилась на 1,1%.

По данным "Метриум", по итогам первого полугодия 2018 года рынок жилья бизнес-класса пополнился 8 жилыми комплексами. В первом квартале 2018 года стартовали продажи в 7 проектах: Filicity, Freedom, Crystal, "Лобачевского 120", "Небо", "Береговой", "Аалто".

По мнению аналитиков, выход новых проектов и очередей внес коррективы в структуру предложения. По итогам полугодия лидирующую позицию по объему квартир занял САО (20,6%). На втором и третьем местах — ЗАО (18,8%) и СЗАО (18,0%).

Структура предложения по округам г. Москвы (проекты) Структура предложения по округам г. Москвы (квартиры)

Эксперты отмечают, что более половины экспонируемых квартир представлено в корпусах на этапе монтажа и в зданиях, находящихся на стадии проведения отделочных работ — 34,2% (+3,2 п.п. к 4 кв. 2017) и 31,4% (-9 п.п.) соответственно.

Заметно выросла доля лотов в домах, уже получивших разрешение на ввод в эксплуатацию (+4,2 п.п.) — до 18,4%. Наименьший объем квартир реализуется в новостройках на начальном этапе строительства — 16,0% (+1,5 п.п.), сообщает "Метриум".