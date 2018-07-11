Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отказала инвестору в реконструкции здания в границах охранной зоны, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Городская комиссия нашла нецелесообразным внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Лесная, вл. 30 (ЦАО).
На сегодняшний день на участке расположено пятиэтажное административное здание с одноэтажной подземной частью. Его общая площадь составляет 2 030 кв. метров, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, инвестор планировал реконструировать здание для размещения в нем офисно-гостиничного комплекса с паркингом.
"Поскольку здание находится в границах охранной зоны выявленного объекта культурного наследия — "Купеческий особняк" конца XIX века, ГЗК сочла нецелесообразным внесение изменений в ПЗЗ", — пояснил Константин Тимофеев.
Напомним, Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Ее основная задача — оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия.
Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе столицы рабочую группу возглавляет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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