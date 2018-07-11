Число сделок в новостройках снизилось на 10%

В июне в Подмосковье число сделок снизилось более чем на 12%, в Новой Москве — на 11%, в старых границах столицы — на 4%, пишет газета "Коммерсант".

По мнению аналитиков, gосле краха Urban Group — крупнейшего застройщика Подмосковья — на первичном рынке жилья появились признаки кризиса доверия.

Еще одной причиной, по которой потенциальные покупатели откладывают запланированные сделки, стал рост цен. В итоге в июне застройщики впервые с начала 2018 года продали меньше жилья, отмечает газета.

По данным ЦИАН, в прошлом месяце в старых границах Москвы было зарегистрировано 3,99 тыс. сделок на первичном рынке, в Новой Москве — 2 тыс. Относительно мая показатель сократился на 4,3% и 11,4%. В Подмосковье по итогам июня число сделок снизилось на 12%, пишет "Коммерсант".

Данные ЦИАНа коррелируются с расчетами Росреестра. В июне ведомство зарегистрировало в Москве договоров долевого участия на 12% меньше (до 5,6 тыс.), чем в мае, в Подмосковье — на 14,7% (до 5 тыс.).

По мнению аналитиков, рост цен на квартиры в новостройках произошел в основном из-за вступления в силу полной версии 218-ФЗ, усложняющего для застройщиков процесс привлечения средств дольщиков.