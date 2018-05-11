Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минстрой России упростит процедуру энергосервиса﻿ в домах

Экономика » Недвижимость

Минстрой России разработал проект федерального закона, благодаря которому число заключаемых энергосервисных контрактов может вырасти вдвое. Об этом 11 июня сообщил и. о. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

"Разработанный Минстроем России законопроект предусматривает упрощение процедуры заключения энергосервисного договора — контракта, в рамках которого за счет энергосервисной компании проводятся энергоэффективные работы, например, утепление фасадов или установка индивидуальных тепловых пунктов. Компенсация вложений происходит за счет возникающей экономии", — прокомментировал Михаил Мень.

Принимать решение о заключении такого контракта предлагается на общем собрании собственников простым большинством голосов. Требование законодательства о необходимости подписания энергосервисного договора каждым собственником помещений в отдельном многоквартирном доме может быть исключено.

По словам Михаила Меня, сегодня энергосервисная компания должна подписать договор с каждым собственником, что зачастую делает энергосервис просто невозможным — квартира может сдаваться в аренду, собственник может просто отказываться принимать участие в подобных обсуждениях.

Самый сложный этап энергосервиса — это убеждение собственников, что, конечно, существенно замедляет процесс модернизации жилья в стране. Если решение о таких работах, как и все прочие решения в целом по дому, будут приниматься собранием собственников, то произойдет увеличение числа заключаемых контрактов не менее чем в два раза,- отметил и. о. Министра.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы закон Минстрой недвижимость энергосервис сервисный контракт многокваритирный дом
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим
Аналитика
Блокчейн по восточному: обзор криптоновостей Китая
Формула небес
Астролог: рожденные 11.05 эксцентричны
Читательский топ
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Новости Все >
Водитель провинциальной маршрутки ездит с "голосами в голове"
Власти Украины пугают ГУЛАГом и вербовкой на ЧМ-2018
Солдату отрастили новое ухо на руке
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
США планируют тайно взрывать ядерные бомбы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Политика
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Общество
Госдума утвердила главу нового правительства России

8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.

Госдума утвердила главу нового правительства России
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Общество
Политиков хотят сажать за вывод школьников на митинги
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 11.05 эксцентричны Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Лондон попросит прощения у Москвы Любовь Степушова Инна Новикова Ответ либералам: Мы - дети Победы Инна Новикова
Комментарии
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Аргентинский телеканал требует от Путина вернуть гей-пропаганду накануне ЧМ по футболу
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Оксфорд: Это пытки для детей - начинать занятия раньше 10 утра
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Так царь нам Путин или не царь?
Аргентинский телеканал требует от Путина вернуть гей-пропаганду накануне ЧМ по футболу
Солдату отрастили новое ухо на руке
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу

Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.

Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался