Минстрой России упростит процедуру энергосервиса﻿ в домах

Минстрой России разработал проект федерального закона, благодаря которому число заключаемых энергосервисных контрактов может вырасти вдвое. Об этом 11 июня сообщил и. о. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

"Разработанный Минстроем России законопроект предусматривает упрощение процедуры заключения энергосервисного договора — контракта, в рамках которого за счет энергосервисной компании проводятся энергоэффективные работы, например, утепление фасадов или установка индивидуальных тепловых пунктов. Компенсация вложений происходит за счет возникающей экономии", — прокомментировал Михаил Мень.

Принимать решение о заключении такого контракта предлагается на общем собрании собственников простым большинством голосов. Требование законодательства о необходимости подписания энергосервисного договора каждым собственником помещений в отдельном многоквартирном доме может быть исключено.

По словам Михаила Меня, сегодня энергосервисная компания должна подписать договор с каждым собственником, что зачастую делает энергосервис просто невозможным — квартира может сдаваться в аренду, собственник может просто отказываться принимать участие в подобных обсуждениях.

Самый сложный этап энергосервиса — это убеждение собственников, что, конечно, существенно замедляет процесс модернизации жилья в стране. Если решение о таких работах, как и все прочие решения в целом по дому, будут приниматься собранием собственников, то произойдет увеличение числа заключаемых контрактов не менее чем в два раза,- отметил и. о. Министра.