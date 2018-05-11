"Умные города" получат субсидии из федерального бюджета

Использование технологий "Умного города" будет влиять на размер и распределение федеральных субсидий на формирование комфортной городской среды, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ в пятницу.

Отмечается, что помимо применения "Умного города" будет учитываться Индекс качества городской среды. Эти индикаторы будут учитываться при оценке эффективности использования федеральных средств и влиять на их дальнейшее распределение. Такие меры предложены в проекте постановления правительства РФ, который разработал Минстрой.

Как пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, в формулу распределения субсидий из федерального бюджета будут включены дополнительные индикаторы, такие как, количество и степень реализации мероприятий проекта "Умный город". В том числе, будут учтены механизмы, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов.

Сообщается, что помимо этого документ предусматривает обязательное включение в список получателей субсидий из региональных бюджетов муниципалитеты, на территории которых есть малые города — с численностью населения менее 100 тыс. человек. Муниципалитеты с историческими поселениями федерального значения уже входят в список получателей таких субсидий.