Большую кольцевую линию метро в Москве запустят к концу 2022 года﻿

Строительство новой кольцевой линии протяженностью около 70 км с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) метро будет производиться участками. В целом работы на кольцевой предполагается завершить до конца 2022 года. В этом году планируется завершить строительство участка от станции "Петровский парк" до станции "Нижняя Масловка", а в 2019 году — участка от "Авиамоторной" до "Лефортово", — рассказал М. Хуснуллин.

По его словам, строительство сразу трех участков БКЛ в Москве планируется завершить в 2020 году. "В 2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включая реконструированную Каховскую линию", — заявил М. Хуснуллин.

Он пояснил, что на этих участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие. Напомним, что в феврале 2018 года был открыт первый участок БКЛ с пятью станциями от "Петровского парка" до "Делового центра".