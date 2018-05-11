Две крупнейшие строящиеся хордовые скоростные магистрали столицы свяжут эстакадой до конца следующего года. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"Строительство эстакады, связывающей Северо-восточную и Северо-западную хорды в Москве, планируется начать в этом году и завершить до конца следующего. Проект планировки территории, необходимой для строительства разворотной эстакады, связывающей две хорды, уже утвержден. Строительные работы начнутся, по нашим оценкам, к осени этого года", — сказал А. Бочкарев.
По его словам, завершить строительство эстакады-связки Северо-западной и Северо-восточной хорд от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе планируется до конца следующего года. А. Бочкарев отметил, что протяженность новой эстакады составит около 400 м. Также предстоит построить съезд с Большой Академической улицы на Северо-восточную хорду и боковой проезд вдоль путей Октябрьской железной дороги.
"Запуск этой эстакады позволит перераспределить транспортные потоки в северной части города и снизить нагрузку на Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также северный сектор Московской кольцевой автодороги", — сказал А. Бочкарев.
Ранее глава департамента отмечал, что полностью строительство Северо-восточной и Северо-западной хорд планируется завершить в 2020–2021 годах.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.