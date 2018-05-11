Крупнейшие в столице скоростные магистрали соединят эстакадой

Две крупнейшие строящиеся хордовые скоростные магистрали столицы свяжут эстакадой до конца следующего года. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Строительство эстакады, связывающей Северо-восточную и Северо-западную хорды в Москве, планируется начать в этом году и завершить до конца следующего. Проект планировки территории, необходимой для строительства разворотной эстакады, связывающей две хорды, уже утвержден. Строительные работы начнутся, по нашим оценкам, к осени этого года", — сказал А. Бочкарев.

По его словам, завершить строительство эстакады-связки Северо-западной и Северо-восточной хорд от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе планируется до конца следующего года. А. Бочкарев отметил, что протяженность новой эстакады составит около 400 м. Также предстоит построить съезд с Большой Академической улицы на Северо-восточную хорду и боковой проезд вдоль путей Октябрьской железной дороги.

"Запуск этой эстакады позволит перераспределить транспортные потоки в северной части города и снизить нагрузку на Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также северный сектор Московской кольцевой автодороги", — сказал А. Бочкарев.

Ранее глава департамента отмечал, что полностью строительство Северо-восточной и Северо-западной хорд планируется завершить в 2020–2021 годах.