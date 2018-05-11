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Вакантность коммерческих помещений в ТиНАО — самая низкая в Москве﻿

Экономика » Недвижимость

Доля вакантных коммерческих помещений на первых этажах уже построенных жилых домов в ТиНАО одна из самых низких в Москве, сообщает ГК "А101". В целом по локации она сегодня не превышает 6%.

По данным ГК "А101", в Новой Москве доля вакантных коммерческих помещений в новостройках даже ниже, чем на Садовом кольце, где показатель может доходить до 20-25%. Основная причина в особенностях ведения собственного бизнеса в области торговли и сфере услуг на новых городских территориях по сравнению с районами с давно сложившейся застройкой, отмечают эксперты.

По словам руководителя Управления коммерческой недвижимостью ГК "А101" Оксаны Моисеевой, застройщики Большой Москвы понимают хороший потенциал своих объектов и не стремятся заполнить их любой ценой. Арендные ставки могут быть даже выше, чем в некоторых районах внутри МКАД. Так, средняя арендная ставка в проектах составляет 19 500 руб. за кв.м в год, что обеспечивает окупаемость в течение 8,5 лет. Однако те, кто уже успел оценить перспективы локации, предпочитают не арендовать, а покупать коммерческие помещения, отметила Оксана Моисеева.

"В период проектных работ может быть реализовано от 5% до 15% площадей. За 1,5-2 года, в течение которых строится дом, обычно продается около 40-50%, а на этапе финишной отделки и начала заселения жилой части — еще около 20%-30%. К этому моменту свободных лотов остается крайне мало, но и они раскупаются самое большее за год. При этом надо учитывать, что стоимость коммерческих помещений с момента открытия продаж растет примерно на 15% в год", — подчеркнула Оксана Моисеева.

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Темы доля Новая Москва недвижимость строительство коммерческие помещения
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