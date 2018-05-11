Впервые в истории рынка недвижимости Санкт-Петербург обогнал Москву по объему ввода жилья: по итогам первого квартала 2018 года местные показатели в 3,5 раза лучше столичных, пишет газета "Коммерсант".
Санкт-Петербург переживает пик популярности малогабаритных квартир и студий. На эти объекты приходится 70% продаж — в полтора раза больше, чем в Москве, где покупатели стали отказываться от такого формата жилья, отмечает газета.
В новостройках Москвы на продажу выставлено на 19% квартир меньше, чем в Санкт-Петербурге — 60,7 тыс. и 72,2 тыс. лотов соответственно. По объему ввода нового жилья Петербург также опережает столицу: там в первом квартале этого года в эксплуатацию ввели 686 тыс. кв.м, в Москве — 186 тыс. кв.м, пишет "Коммерсант".
В Ленинградской области было сдано 3,53 млн кв.м жилья, в Подмосковье — 3,41 млн кв.м. В 2016 году Подмосковье обогнало Ленинградскую область.
По мнению аналитиков, тенденция снова изменится, когда начнется строительство в рамках программы реновации, в ходе которой Москва планирует ежегодно строить на 1 млн кв м жилья больше.
Как отмечает "Коммерсант", в структуре продаж в первом квартале в Петербурге 70% пришлось на сделки со студиями и однокомнатными квартирами, в Москве этот показатель составил 49%. Другие квартиры в Петербурге почти не покупают: доля двухкомнатных квартир в структуре сделок не превышает 21%, на прочие форматы приходится 9%. В Москве этот показатель — 34% и 17% соответственно. Увеличение доли небольших квартир в новостройках естественно для кризиса: таким образом застройщик снижает сумму покупки, оставляя высокой стоимость квадратного метра.
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