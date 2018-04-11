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Источник Правда.Ру

Бизнес-класс занимает 44% новостроек в Москве

Экономика » Недвижимость

По итогам 1 квартала 2018 г. предложение бизнес-класса занимает максимальную долю в общем объеме экспонируемых квартир на первичном рынке жилья в Москве — 44%, сообщает компания "БЕСТ-Новострой".

По данным экспертов, объем предложения новостроек бизнес- и премиум-класса в старых границах Москвы продолжает расти как за счет вывода на продажу новых проектов, так и новых корпусов в рамках уже реализуемых жилых комплексов.

В I квартале открылись продажи в 7 новых проектах бизнес-класса и 1 жилом комплексе премиум-класса с совокупным числом лотов в двух рассматриваемых сегментах 1 668 шт. Кроме того, еще 1 127 квартир поступило на рынок за счет старта продаж в новых корпусах в рамках уже реализуемых новостроек бизнес-класса, отмечает "БЕСТ-Новострой".

В течение I квартала 2018 г. ценовая ситуация на первичном рынке жилья бизнес- и премиум-класса в целом оставалась стабильной: в премиум-классе средняя цена 1 кв. метра осталась неизменной — 474 765 руб., а в бизнес-классе (227 120 руб. за кв.м).

По данным компании "БЕСТ-Новострой", минимальные бюджеты покупки квартир в новостройках бизнес-класса представлены студиями от 3,8 млн руб., в премиум-классе — 1-комнатными лотами от 12,65 млн руб.

Темы Москва бизнес недвижимость строительство рынок недвижимости
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