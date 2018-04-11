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Источник Правда.Ру

Сергиев Посад может стать духовной столицей православия

Экономика » Недвижимость

Концепция развития Сергиева Посада как православного центра страны была представлена на Попечительском совете Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Концепцию развития Сергиева Посада представил депутат Государственной Думы РФ от Сергиево-Посадского округа Сергей Пахомов. Он отметил, что Сергиев Посад имеет все основания для развития по модели духовного центра страны с условным названием "Сергиев Посад — столица православия". Она предполагает создание духовного центра, сопоставимого по потенциалу с мировыми духовными столицами.

По словам С. Пахомова, реализация подобной концепции потребует принципиальных изменений в градостроительной модели города и новой философии его развития. Работа в этом направлении уже ведётся.

За последние три года подмосковные власти приняли ряд ключевых решений. Самое важное — это "Западный объезд г. Сергиев Посад", который позволит радикально перераспределить потоки транзитного и городского транспорта, а также даст возможность развивать город по периметру, отметил С. Пахомов.

В прошлом году значительная часть средств программы Минстроя была направлена на реконструкцию шести основных улиц центра города и развитие его пешеходной части. Это позволило начать строительство двух новых пешеходных зон в исторической части города, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Концепция развития Сергиева Посада как православного центра страны подразумевает сохранение и развитие в части инфраструктуры исторического ядра Сергиева Посада в качестве места паломнических и туристических посещений, проведения досуга горожан.

Одновременно в радиусе 30-50 км от города будет создана сеть маршрутов, ориентированных на паломничество и познавательный туризм. Ориентировочные сроки окончательной версии концепции развития Сергиева Посада — осень текущего года, отмечается в сообщении пресс-службы Минстроя России.

Темы город центр развитие православие недвижимость строительство Московская область
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