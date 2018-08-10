Четыре новые станции метро в откроют в ТиНАО

Четыре новые станции столичной подземки в Новой Москве сэкономят жителям 7 дней на дорогу за год, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, продление Сокольнической линии в Коммунарку сократит жителям поселений Сосенское и Московский затраты времени на поездку по городу на целую неделю в течение года.

"Строительство нового участка существенно улучшит транспортное обслуживание жителей этих поселений. В день они будут тратить на дорогу на 20-25 минут меньше, то есть за год сэкономят около недели", - подчеркнул М. Хуснуллин.

По его словам, время поездки сократится и для жителей других поселений ТиНАО, а также разгрузит прилегающие к Троицкому и Новомосковскому округам дороги, прежде всего, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Ранее "Правда.Ру" писала, что основной объем работ на участке "Саларьево" - "Столбово" Сокольнической линии метро планируется закончить к декабрю этого года. Длина участка составит 12 км. Для пассажиров откроют четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Последняя откроется в поселке Коммунарка.

Всего в 2019-2023 годах, в столице планируется построить 41 станцию и 99 км линий метро.