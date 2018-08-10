Столица получит 20,5 млн кв.м жилья к 2024 году — Хуснуллин

Более 50 млн "квадратов" недвижимости построят в Москве к 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы городского стройкомплекса. Из них 20,5 млн "квадратов" из этого объема — жилье.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, ежегодный ввод недвижимости составит порядка 7-8 млн кв.м, в том числе порядка 3,5-4 млн квадратных метров жилья.

"Примерно такие показатели будут и по итогам 2018 года", - отметил М. Хуснуллин.

Как писала ранее "Правда.Ру", за семь месяцев 2018 года московские строители возвели 22 социальных объекта шесть школ и детских садов, шесть больниц и поликлиник, а также девять спортивных объектов и объект культуры.

В ближайшие пять лет планируется ввести еще 230 объектов образования, 90 объектов здравоохранения, 100 объектов спорта и 45 объектов культуры, включая не имеющий аналогов в России парк "Остров мечты".

Напомним, что всего за последние восемь лет в столице введено 304 школы и детских сада, 72 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов.