Продажи в новостройках Новой Москвы удвоились

В Новой Москве в июле зафиксировано рекордное количество зарегистрированных ДДУ, сообщает ЦИАН. Всего с момента присоединения новых территорий заключено 2 590 сделок.

Как отмечают эксперты, в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж вырос в 2 раза. Прибыль девелоперских компаний на рынке Московского региона увеличилась. Правда, в основном за счёт увеличения числа сделок в присоединенных территориях.

В "старой" Москве выручка снизилась на 1,5% (с 46,2 до 45,5 млрд руб.). Снижение также наблюдается в Московской области по 100 основным ЖК на 2,7% (с 15,0 до 14,6 млрд руб.). В Новой Москве выручка выросла (+24,2%, 12,3 млрд руб. в июле против 9,9 млрд руб. в июне)

По данным ЦИАН, доля ипотечных сделок остается стабильной. В июле 2018 года с привлечением заемных средств было совершено 48% сделок в Москве в старых границах, 58% в Новой Москве, 63% в Московской области. Аналитики отмечают заметное оживление на первичном рынке после старта "семейной ипотеки" под 6% годовых при рождении второго или третьего ребенка.

По мнению экспертов, выход новых проектов и корпусов прервал ежемесячное снижение темпа продаж в Московском регионе, начавшееся в мае, за счёт вывода из реализации объектов Urban Group.