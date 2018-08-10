В Новой Москве в июле зафиксировано рекордное количество зарегистрированных ДДУ, сообщает ЦИАН. Всего с момента присоединения новых территорий заключено 2 590 сделок.
Как отмечают эксперты, в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж вырос в 2 раза. Прибыль девелоперских компаний на рынке Московского региона увеличилась. Правда, в основном за счёт увеличения числа сделок в присоединенных территориях.
В "старой" Москве выручка снизилась на 1,5% (с 46,2 до 45,5 млрд руб.). Снижение также наблюдается в Московской области по 100 основным ЖК на 2,7% (с 15,0 до 14,6 млрд руб.). В Новой Москве выручка выросла (+24,2%, 12,3 млрд руб. в июле против 9,9 млрд руб. в июне)
По данным ЦИАН, доля ипотечных сделок остается стабильной. В июле 2018 года с привлечением заемных средств было совершено 48% сделок в Москве в старых границах, 58% в Новой Москве, 63% в Московской области. Аналитики отмечают заметное оживление на первичном рынке после старта "семейной ипотеки" под 6% годовых при рождении второго или третьего ребенка.
По мнению экспертов, выход новых проектов и корпусов прервал ежемесячное снижение темпа продаж в Московском регионе, начавшееся в мае, за счёт вывода из реализации объектов Urban Group.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Что такое химическое оружие? Какие его виды наиболее опасны? Почему оно все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? И где можно ждать такую следующую вымышленную или реальную историю? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, кандидат химических наук Антон Уткин.