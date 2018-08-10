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Источник Правда.Ру

Долгострой "Марьино Град" подключат к теплу

Экономика » Недвижимость

В проблемном жилом комплексе "Марьино Град" завершаются работы в котельной. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Сейчас ведётся подготовка исполнительной документации для передачи ее к сдаче в эксплуатацию.

По словам заместителя главы ведомства Александра Гончарова, это позволит при наступлении отопительного сезона обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью.

В ходе рабочего совещания на строительных площадках ЖК "Марьино Град", "Спортивный квартал" и "Спорт Таун" с участием представителя Минстроя России и инициативных групп дольщиков трех жилых комплексов руководитель проекта Capital Group отметил, что сейчас на объекте идут работы по устройству газопровода. Помимо этого, ведутся работы по устройству электросетей.

Как узнала «Правда.Ру», ЖК "Марьино град" планировалось построить к 2015 году. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. С ноября 2017 года обязательства по достройке трех ЖК управляющей компании "Базисные инвестиции" в поселении Филимонковское, включая "Марьино град", взяла на себя Capital Group. 

15 ноября 2017 года Capital Group возобновила работы на площадках ЖК "Марьино Град" и ЖК "Спортивный квартал". Ранее компания (в лице ООО "Строй Ресурс") подписала договоры с ООО "МарьиноСтрой", ООО "СтройПлюс", ООО "МарьиноСтройГрупп" о достройке объектов в поселении Филимонковское.

Завершение строительства проблемного объекта запланировано на конец 2018 — апрель 2019 года.

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Темы жилье. дольщики дологострой Марьино град строительство купить квартиру
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