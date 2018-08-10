Инвестиционный контракт между участниками проекта по завершению строительства жилого дома СУ-155 в Северном Чертанове подписан, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Как узнала "Правда.Ру", объект незавершенного строительства в Северном Чертанове расположен в границах трех земельных участков. Один из них находится в федеральной собственности и передан ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН.
Два других участка — в городской собственности и предоставлены УФСБ России по г. Москве и Московской области. В январе 2018 года вышло Постановление Правительства РФ о вовлечении федерального земельного участка в инвестиционный проект по указанному адресу.
По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в настоящее время инвестиционный контракт подписан ИРиЭ РАН им. Котельникова, ООО "РК Строй", АО "СУ-155" и УФСБ РФ по г. Москве и Московской области. Кроме того, он согласован и зарегистрирован Росимуществом. Инвестконтрактом установлены сроки реализации проекта и определен размер долей каждого участника строительства.
"Это позволяет завершить процедуру оформления земельно-правовых отношений, а именно передать федеральный земельный участок площадью 1,1 га в пользование УФСБ РФ по г. Москве и Московской области для проектирования и строительства жилого комплекса", — отметил Константин Тимофеев.
В настоящее время ООО "РК-Строй", на которое возложены функции по завершению строительства жилого дома, возобновило строительно-монтажные работы на объекте. На стройплощадке задействовано более 100 человек.
Напомним, что СУ-155 через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам. При этом сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.
Сообщается, что первый из проблемных объектов СУ-155 в Москве в районе Фили-Давыдково — введен в июле 2017 года. Всего пострадавшими по объектам "СУ-155" в столице числятся более 1600 пайщиков.
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