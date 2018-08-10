Доля ипотеки к концу года возрастет до 75% — Эксперты

Доля покупок квартир в новостройках столичного региона с использованием ипотечного кредита может вырасти до 75% уже к концу 2018 года. Таковы прогнозы аналитиков ГК "А101".

По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, текущая динамика роста сделок с привлечением ипотечных кредитов в проектах ГК "А101" — 15 % c начала года.

"Если по итогам 2017 года в ипотеку было куплено порядка 50% квартир, то за январь-август 2018 года — 65%", — подчеркнул Дмитрий Цветов.

По мнению аналитиков, тенденция сохраняется во многом за счет развития рынка ипотечного кредитования. Именно этот фактор повлиял на доступность жилья для конечного потребителя.

Как узнала "Правда.Ру", в целом по итогам первого полугодия 2018 года объем сделок на рынке первичного жилья в Новой Москве вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем по Москве этот показатель составил 42%.

При этом на присоединенных территориях в первом полугодии 2018 года продажи открылись в 19 новых жилых домах — в основном в составе уже существующих проектов. Тем не менее, общий объем кпредложения с начала года снизился на 20%.

С начала года цены на квартиры комфорт-класса в ТиНАО выросли на 0,5%, а бизнес-класса — на 2,2%. Эксперты ожидают повышение стоимости квадратного метра к концу года на 5%.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по результатам опросов почти 42% участников ипотечных семейных программ господдержки готовы заплатить первый взнос со средств от продажи старой квартиры. Суммой, необходимой для вхождения в субсидированную ипотеку, располагают 33,8%. 24,2% опрошенных готовы оплатить часть первого взноса материнским капиталом.