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Источник Правда.Ру

Доля ипотеки к концу года возрастет до 75% — Эксперты

Экономика » Недвижимость

Доля покупок квартир в новостройках столичного региона с использованием ипотечного кредита может вырасти до 75% уже к концу 2018 года. Таковы прогнозы аналитиков ГК "А101".

По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, текущая динамика роста сделок с привлечением ипотечных кредитов в проектах ГК "А101" — 15 % c начала года.

"Если по итогам 2017 года в ипотеку было куплено порядка 50% квартир, то за январь-август 2018 года — 65%", — подчеркнул Дмитрий Цветов.

По мнению аналитиков, тенденция сохраняется во многом за счет развития рынка ипотечного кредитования. Именно этот фактор повлиял на доступность жилья для конечного потребителя.

Как узнала "Правда.Ру", в целом по итогам первого полугодия 2018 года объем сделок на рынке первичного жилья в Новой Москве вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем по Москве этот показатель составил 42%.

При этом на присоединенных территориях в первом полугодии 2018 года продажи открылись в 19 новых жилых домах — в основном в составе уже существующих проектов. Тем не менее, общий  объем кпредложения с начала года снизился на 20%.

С начала года цены на квартиры комфорт-класса в ТиНАО выросли на 0,5%, а бизнес-класса — на 2,2%. Эксперты ожидают повышение стоимости квадратного метра к концу года на 5%.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по результатам опросов почти 42% участников ипотечных семейных программ господдержки готовы заплатить первый взнос со средств от продажи старой квартиры. Суммой, необходимой для вхождения в субсидированную ипотеку, располагают 33,8%. 24,2% опрошенных готовы оплатить часть первого взноса материнским капиталом.

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Темы жилье кредит ипотека Новая Москва недвижимость строительство квартира в Москве
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