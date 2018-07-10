К 2022 году в столичном мегаполисе планируется реконструировать и построить около 380 км дорог, говорится в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, уже в ближайшие 3,5 года в столице планируется реконструировать и построить около 380 км дорог и порядка 100 тоннелей, мостов и эстакад.
Большая часть Адресной инвестиционной программы Москвы направляется на развитие транспортной инфраструктуры, отмечается в сообщении.
"Строительство дорог имеет большой синергетический эффект и важно для всей экономики города. В тот район, куда приходит новая дорога, приходят и инвестиции, начинается активное строительство жилья и инфраструктуры", — пояснил М. Хуснуллин.
Он напомнил, что за последние семь лет в Москве было реконструировано и построено около 700 км дорог, что составляет 16% от существующей дорожной сети.
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