Ввод половины торговых площадей в регионах перенесен на год

Объем ввода в регионах в 2018 г. составит 474,7 тыс. кв.м, что на 10,8% ниже показателя 2017 г. и почти на 40% меньше ввода, прогнозируемого в начале текущего года, сообщает компания Colliers International.

Как отмечают эксперты, в I полугодии 2018 г. объем ввода качественных торговых площадей в регионах России (исключая Москву и Санкт-Петербург) составил 119 тыс. кв.м в шести профессиональных торговых центрах, что является рекордно низким показателем первого полугодия за последние 10 лет.

Среди объектов, ввод которых перенесен на наследующий год, — например, "Европейский" в Новосибирске и Golden Park в Нижневартовске, подчеркивают эксперты.

Качественные торговые центры, открытые в регионах в I полугодии 2018 г.

ГОРОД НАЗВАНИЕ ТРЦ GLA, КВ. М ДЕВЕЛОПЕР КВАРТАЛ ОТКРЫТИЯ Липецк "L'Сити" 30 000 "Глобал Сити" 1 Старый Оскол "Боше", 3 очередь 30 000 "Боше" 2 Красноярск "Зеленый" 23 580 "Антекс" 1 Воронеж "Европа" 16 100 ГК "Промресурс" 2 Краснодар "Сказка" 13 360 A2Group 1 Нижний Тагил Depo, 2 очередь 6 000 "Центральная недвижимость" 2

При этом на региональном рынке качественной торговой недвижимости наблюдается увеличение доли крупных городов — с населением от 0,5 млн человек и миллионников.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что девелоперы, начинавшие свои проекты уже во время кризиса, в условиях снижения покупательной способности и проблем с привлечением ритейлеров, больше ориентируются на наиболее платежеспособные регионы страны, с развитой инфраструктурой и крупными предприятиями, нежели на города с низкой обеспеченностью торговыми площадями.