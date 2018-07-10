Объем ввода в регионах в 2018 г. составит 474,7 тыс. кв.м, что на 10,8% ниже показателя 2017 г. и почти на 40% меньше ввода, прогнозируемого в начале текущего года, сообщает компания Colliers International.
Как отмечают эксперты, в I полугодии 2018 г. объем ввода качественных торговых площадей в регионах России (исключая Москву и Санкт-Петербург) составил 119 тыс. кв.м в шести профессиональных торговых центрах, что является рекордно низким показателем первого полугодия за последние 10 лет.
Среди объектов, ввод которых перенесен на наследующий год, — например, "Европейский" в Новосибирске и Golden Park в Нижневартовске, подчеркивают эксперты.
Качественные торговые центры, открытые в регионах в I полугодии 2018 г.
|
ГОРОД
|
НАЗВАНИЕ ТРЦ
|
GLA, КВ. М
|
ДЕВЕЛОПЕР
|
КВАРТАЛ ОТКРЫТИЯ
|
Липецк
|
"L'Сити"
|
30 000
|
"Глобал Сити"
|
1
|
Старый Оскол
|
"Боше", 3 очередь
|
30 000
|
"Боше"
|
2
|
Красноярск
|
"Зеленый"
|
23 580
|
"Антекс"
|
1
|
Воронеж
|
"Европа"
|
16 100
|
ГК "Промресурс"
|
2
|
Краснодар
|
"Сказка"
|
13 360
|
A2Group
|
1
|
Нижний Тагил
|
Depo, 2 очередь
|
6 000
|
"Центральная недвижимость"
|
2
При этом на региональном рынке качественной торговой недвижимости наблюдается увеличение доли крупных городов — с населением от 0,5 млн человек и миллионников.
По мнению аналитиков, это связано с тем, что девелоперы, начинавшие свои проекты уже во время кризиса, в условиях снижения покупательной способности и проблем с привлечением ритейлеров, больше ориентируются на наиболее платежеспособные регионы страны, с развитой инфраструктурой и крупными предприятиями, нежели на города с низкой обеспеченностью торговыми площадями.
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