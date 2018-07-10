Складской рынок Московского региона вырос в два раза﻿

По итогам I полугодия 2018 года общий объем сделок на рынке складской недвижимости Московского региона составил около 875 тыс. кв.м говорится в сообщении компании Knight Frank. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился в два раза.

Как отмечают эксперты, больше всего сделок в I полугодии 2018 года было заключено в розничной торговле — 31% от общего объема или около 270 тыс. кв.м. Крупнейшими сделками в данном сегменте стали аренда сетью "Ашан" около 53 тыс. кв.м в индустриальном парке "Южные Врата" и аренда сетью "ВкусВилл" склада компании "Дикси" площадью около 52 тыс. кв.м на территории PNK Парк "Северное Шереметьево".

Второе место в структуре спроса сформировал производственный сегмент, объем сделок в котором по итогам I полугодия 2018 года составил около 185 тыс. кв.м.

По данным Knight Frank, наибольший объем сделок (более 830 тыс. кв.м) был заключен в готовых зданиях, и только 5% от общего объема сделок были заключены в формате built-to-suit.

Средний размер сделки по аренде складского помещения в готовом здании по итогам I полугодия составил 9,8 тыс. кв.м, отмечается в сообщении.