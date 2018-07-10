Квартир с террасами в центре Москвы менее 1%

На столичном первичном рынке дорогого жилья в пределах Садового кольца представлено всего 40 квартир и апартаментов с террасами, сообщает компания Insigma.

Как отмечают эксперты, в общей структуре предложения в сегменте премиум- и элит-класса этот объем занимает долю в 0,7%. А средняя стоимость такой недвижимости составляет более 180 млн рублей.

По данным Insigma на сегодняшний день на первичном рынке премиум- и элит-класса внутри Садового кольца реализуются 8 жилых и апартаментных комплексов, в которых покупателям доступны объекты с террасами. В общей сложности в них предлагается 26 квартир и 14 апартаментов.

Самый большой объем предложения сосредоточен в районе Замоскворечье. Здесь суммарный объем предложения составляет 26 лотов или 65% от общего объема в рассматриваемой категории. В Таганском районе и в районе Якиманка продается по 6 лотов (по 15%), еще два объекта — на Арбате (2%). В остальных районах внутри Садового кольца новостроек с квартирами с террасами не представлено.

Как подчеркивают эксперты, в зависимости от района ценовые показатели сильно меняются. Так, в Таганском районе средняя стоимость квадратного метра составляет 533,8 тыс. рублей, в Замоскворечье — 836,6 тыс. рублей. В районах Арбат и Якиманка усредненный "квадрат" обойдется дороже одного миллиона рублей — 1,08 млн и 1,12 млн рублей соответственно.